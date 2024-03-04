Акция «Час Земли» пройдет в мире 23 марта

В субботу в мире состоится экологическая акция «Час Земли». Отказаться на час от использования электричества может любой житель планеты.

В 2024 году акция «Час Земли» пройдет повсеместно в субботу 23 марта, с 20.30 до 21.30. Час Земли - глобальная акция, целью которой является привлечение внимания общественности к проблемам изменения климата и экологии.

На 60 минут людей призывают отказаться от использования электричества. Участие в акции ежегодно принимают миллиарды людей и сотни стран мира.

Впервые акцию провели в 2007 году в Сиднее, с 2008 года акция стала международной. Сегодня это самая массовая экологическая акция в мире. «Дайте час нашему общему дому», призывают организаторы мероприятия. Участники могут делиться публикациями на тему с хэштегом #BiggestHourForEarth.

«Час Земли» проводится Всемирным фондом дикой природы, WWF - в РФ он входит в список иноагентов и объявлен нежелательной организацией.