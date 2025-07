Игбал Гулиев стал деканом факультета в МГИМО

Игбал Гулиев возглавил факультет финансовой экономики Московского государственного института международных отношений. Он стал первым азербайджанцем, который занял пост декана факультета в МГИМО.

Игбал Гулиев – выпускник Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по специальности "Антикризисное управление".

В 2010 году поступил в аспирантуру Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России. В 2013 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а в 2025 году - диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук.

Получил дополнительное образование и проходил курсы повышения квалификации в State University of New York (США), University of Reading (Великобритания), Школе бизнеса и международных компетенций МГИМО МИД России и др.