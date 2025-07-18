Вестник Кавказа

Дамаск обратился к Анкаре за военной помощью

Флаг Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сирия запросила у Турции военную поддержку для борьбы с группировками террористов.

Власти Сирии обратились к Турции с просьбой оказать военную помощь для борьбы с террористическими формированиями на территории арабской республики, информирует Halk TV со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

"Правительство Сирии обратилось к Турции с официальной просьбой о поддержке в целях укрепления своей обороноспособности и борьбы со всеми террористическими организациями"

– Министерстве национальной обороны

В военном ведомстве Турции отметили, что продолжают оказывать консультативную и техническую поддержку Дамаску в вопросах обороны. Анкара считает важным сохранение территориальной целостности страны. 

Ранее в МВД Сирии рассказали об улучшении ситуации на юге страны. В ведомстве отметили, что дальнейшая стабилизация в регионе зависит от действия друзов. 

Напомним, что ситуация в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии накалилась 13 июля. Местное ополчение из друзов вступило в конфликт с правительственными частями.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1220 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.