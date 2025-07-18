Дамаск обратился к Анкаре за военной помощью

Сирия запросила у Турции военную поддержку для борьбы с группировками террористов.

Власти Сирии обратились к Турции с просьбой оказать военную помощь для борьбы с террористическими формированиями на территории арабской республики, информирует Halk TV со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

"Правительство Сирии обратилось к Турции с официальной просьбой о поддержке в целях укрепления своей обороноспособности и борьбы со всеми террористическими организациями"

– Министерстве национальной обороны

В военном ведомстве Турции отметили, что продолжают оказывать консультативную и техническую поддержку Дамаску в вопросах обороны. Анкара считает важным сохранение территориальной целостности страны.

Ранее в МВД Сирии рассказали об улучшении ситуации на юге страны. В ведомстве отметили, что дальнейшая стабилизация в регионе зависит от действия друзов.

Напомним, что ситуация в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии накалилась 13 июля. Местное ополчение из друзов вступило в конфликт с правительственными частями.