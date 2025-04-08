Вестник Кавказа

Турция представила гиперзвуковую ракету Tayfun Block-4

Вид на Стамбул с турецким флагом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На выставке IDEF представлена турецкая гиперзвуковая ракета Tayfun Block-4. Это первая гиперзвуковая ракета, созданная в Турции.

На международной выставке вооружений IDEF 2025 в Стамбуле состоялась презентация первой турецкой гиперзвуковой ракеты Tayfun Block-4, пишет "Анадолу".

Самой дальнобойной баллистической ракетой Турции является Tayfun, а представленная на выставке новинка - ее гиперзвуковая версия. Вес ракеты превышает 7 тонн, длина - около 10 м. Tayfun Block-4 может на расстоянии нескольких километров поражать многочисленные стратегические цели, в том числе системы ПВО, пункты управления и другие военные объекты. Отклонение турецкой гиперзвуковой ракеты не превышает 5 м, скорость составляет более пяти Мах, поделились в компании-производителе Roketsan.

Всего компания представила на выставке IDEF 2025 шесть новинок, помимо Tayfun Block-4 это баллистическая ракета воздушного базирования 300 Er, ракета класса "воздух-воздух" Gokbora, ракета Atmaca и другие. 

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