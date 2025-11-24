Дагестан заканчивает обновление горных дорог

В Дагестане на развитие горных дорог в текущем 2025 году выделили 7 миллиардов рублей, и результаты этой работы видны уже сегодня – автотуристам стало удобнее и комфортнее добираться до туристических локаций региона.

Дорожные власти Дагестана в текущем 2025 году построили и обновили ряд дорог в горной местности благодаря финансированию в объеме 7 млрд рублей, при этом особое внимание уделялось развитию автодорожных туристических маршрутов, сообщили в пресс-службе правительства Дагестана.

"В рамках развития горных территорий в 2025 году проводятся работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту на 87 объектах общей протяженностью 232,9 км"

- пресс-служба

В регионе подходит к концу модернизация 9 туристических автотрасс общей длиной 73,1 км, уже введены в эксплуатацию несколько обновленных трасс регионального значения, передает "Это Кавказ".

Только в Дахадаевском районе республики в октябре открыли часть трассы, связывающей пять ее районов с Махачкалой и ведущей к туристическим местам - селу Кубачи и комплексу Кала-Корейш, а в Ногайском районе обновили трассу, связывающую Дагестан со Ставропольским краем.