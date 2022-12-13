Чудесная водоросль поможет аграриям на Кавказе

Ученые КБР создали уникальный вид суспензии микроводоросли, которая обеспечит аграриям значительный прирост урожая. Кроме того, продукт можно использовать в кормах для птицы.

В Кабардино-Балкарском государственном университете (КБГУ) был разработан и запатентован уникальный вид суспензии хлореллы – микроводоросли, которые обладают потенциалом для увеличения производительности в сельском хозяйстве. Данное открытие имеет огромное значение для развития аграрного сектора и может стать настоящим прорывом в области улучшения качества почвы, роста урожаев и увеличения устойчивости растений к стрессовым условиям.

«В натуральном продукте содержится свыше 650 веществ и элементов, которые многократно повышают производительность и экологичность продукции в аграрном секторе, оказывают положительное лечебное воздействие на организм животных и растений. Суспензия — водная среда, содержащая живые зеленые микроводоросли»

– разработчик, доцент кафедры биологии, геоэкологии и молекулярно-генетических основ живых систем института химии и биологии КБГУ Тимур Слонов.

Что такое хлорелла и какой эффект она оказывает на почву?

Хлорелла – это одноклеточные зеленые водоросли, богатые питательными веществами и белками. Они способны фиксировать азот из воздуха и улучшать структуру почвы, делая ее более плодородной. Суспензия хлореллы содержит в себе все необходимые микроэлементы, которые способствуют активному росту растений и повышению урожайности.

Преимущества нового вида суспензии хлореллы

По словам ученого, новый вид суспензии хлореллы, разработанный в КБГУ, обладает рядом преимуществ, которые делают его незаменимым инструментом для сельского хозяйства.

По его словам, птицы, получавшие корма только с примесью водоросли весили на 3000 гр больше, собратьев, которые питались кормами с гормонами и антибиотиками. Соответственно в дальнейшем внедрение технологии позволит экономить на корме для птиц.

Кроме того, удобрение повышает устойчивость растений к болезням и вредителям, способствует более эффективному усвоению питательных веществ, улучшает качество почвы и увеличивает урожайность – рост культур увеличивается до 50%.