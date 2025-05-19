Что будет после операции "Колесницы Гидеона"? Ответ Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль после операции будет контролировать весь сектор Газа. Он отметил, что основные цели – освобождение заложников и разгром ХАМАС.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху сообщил, что после военной операции "Колесницы Гидеона" армия еврейского государства возьмет под контроль все части сектора Газа.

Глава израильского кабинета министров отметил, что для этого Тель-Авив должен предупредить гуманитарный кризис в палестинском анклаве для сохранения свободы действий.

Нетаньяху подчеркнул, что главными целями операции ЦАХАЛ в секторе Газа являются освобождение заложников, разгром ХАМАС и прекращение угрозы для Израиля.

Руководитель Кабмина также заявил, что Тель-Авив согласится на временное прекращение боевых действий в секторе Газа в рамках сделки об освобождении заложников.

Помимо этого, Нетаньяху сказал, что в случае освобождения всех заложников, полной демилитаризации сектора Газа и ухода ХАМАС оттуда, Израиль прекратит военную операцию.