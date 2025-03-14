Член комитета по иностранным делам Сената США прилетел в Армению

Американский сенатор Стив Дейнс прибыл из Грузии в Армению. В ходе визита он пообщается с армянскими чиновниками.

Член комитета по иностранным делам Сената Соединенных Штатов Стив Дейнс прибыл в Армению. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на страницах американского посольства в соцсетях.

"Мы рады приветствовать в Армении сенатора Стива Дейнса"

– посольство США в Ереване

В ходе визита в Ереван американский сенатор проведет встречи с армянскими чиновниками. На них он планирует коснуться вопросов укрепления связей между США и Арменией, а также поговорит о продвижении общих интересов.

Ранее сегодня Дейнс побывал в Грузии. В ходе визита он провел встречу с премьер-министром этой страны Ираклием Кобахидзе.