Чистая прибыль банков значительно выросла в Армении

Коммерческие банки Армении в первой половине текущего года суммарно получили чистую прибыль в размере более 201 млрд драмов. За весь прошлый год чистая прибыль банков в республике составила около 363 млрд драмов.

В Армении в первой половине 2025 года существенно увеличилась прибыль коммерческих банков. Об этом пишут местные средства массовой информации.

По данным Modex, с января по июнь чистая прибыль банков составила более 201 млрд драмов (свыше $523 млн), что на 17% больше прошлогоднего показателя.

Самая большая чистая прибыль у Ардшинбанка – 69 млрд драмов. Второе место занимает Америабанк, чья прибыль составила примерно 33 млрд драмов.

Напомним, в прошлом году чистая прибыль коммерческих банков республики составили в районе 363 млрд драмов (свыше $924 млн).