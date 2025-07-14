Вестник Кавказа

Чистая прибыль банков значительно выросла в Армении

Чистая прибыль банков значительно выросла в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Коммерческие банки Армении в первой половине текущего года суммарно получили чистую прибыль в размере более 201 млрд драмов. За весь прошлый год чистая прибыль банков в республике составила около 363 млрд драмов.

В Армении в первой половине 2025 года существенно увеличилась прибыль коммерческих банков. Об этом пишут местные средства массовой информации.

По данным Modex, с января по июнь чистая прибыль банков составила более 201 млрд драмов (свыше $523 млн), что на 17% больше прошлогоднего показателя.

Самая большая чистая прибыль у Ардшинбанка – 69 млрд драмов. Второе место занимает Америабанк, чья прибыль составила примерно 33 млрд драмов.

Напомним, в прошлом году чистая прибыль коммерческих банков республики составили в районе 363 млрд драмов (свыше $924 млн).

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