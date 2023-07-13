Число жертв наводнения растет на Кубани

Вследствие наводнения Туапсинском районе погибли четыре человека. Ранее они находились в списках пропавших без вести. Операция по спасению двоих продолжается.
Согласно последним данным четыре человека погибли и двое пропали без вести в Туапсинском районе Красноярского края. В региональном СУ СК РФ отметили, что тело одного из пострадавших не опознано.
«Принимаются меры к установлению его личности. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будут установлены обстоятельства обнаружения на проселочной дороге вблизи села Новомихайловского в салоне автомобиля "Нива" 58-летнего местного жителя. По предварительным данным, его смерть могла наступить от утопления»
– правоохранители
Сейчас спасатели и местные жители продолжают искать двух человек пропавших без вести.