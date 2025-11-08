Вестник Кавказа

Число туристов из Турции в РФ выросло на 12%

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турпоток из Турции в РФ вырос на 12% за июль-сентябрь этого года. Наибольшее число туристов прибыло в Россию из КНР, Германии и Саудовской Аравии.

Число иностранных туристов в РФ подсчитали за июль-сентябрь 2025 года. Турция оказалась в шестерке стран, которые отправили в Россию наибольшее число туристов. 

Согласно данным аналитиков туристической отрасли, число путешественников из Турции в РФ выросло за год на 12% за три месяца, достигнув отметки в 19,5 тыс человек. Турция поднялась с седьмого на шестое место в списке стран, из которых в РФ прибыло наибольшее число туристов. 

Как отметили в АТОР, впервые в тройку в этом году вошла Саудовская  Аравия, откуда в РФ прибыло почти 26 тыс человек. Лидерство удерживают Китай (373 тыс туристов) и Германия (27 тыс туристов).

