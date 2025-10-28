Октябрь в Турции стал новым хитом среди россиян

Поток российских туристов в Анталью в октябре вырос почти на 12,5%. Такого роста в 2025 году не было ни в одном месяце.

Россияне полюбили Анталью в октябре, об этом свидетельствуют данные управления культуры и туризма турецкой провинции по турпотоку за месяц.

В октябре Анталья приняла более 2,2 млн иностранных туристов. Больше всего путешественников прибыло из Германии - 639,5 тыс человек, на втором месте Россия - 583 тыс человек, на третьем с большим отставанием Великобритания - 182 тыс визитов. При этом турпоток из Германии вырос на 7,8%, из Великобритании упал почти на 4%, а из России показал двузначный рост - плюс 12,3% визитов по сравнению с октябрем прошлого года.

Кроме того, октябрьский турпоток из РФ в Анталью стал лидером по росту не только в сравнении с другими странами, но и в сравнении с другими месяцами – в 2025 году поток отдыхающих из России в Анталью ни в одни другой месяц не показал подобного роста и был значительно скромнее: в июле рост составил 3,4%, в августе - 5,8%, в сентябре - 6,4%, пишет АТОР.