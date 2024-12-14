ЦИК Грузии потратит $2,8 млн на муниципальные выборы

На муниципальные выборы в Грузии ЦИК потратит $2,8 млн. Дороже всего обойдутся выборы мэра и городского совета Тбилиси.

Выборы в органы местного самоуправления обойдутся ЦИК Грузии в 7,7 млн лари ($2,8 млн).

Больше всего средств потратят на выборы мэра и горсовета Тбилиси – 1,6 млн лари ($590 тыс). На выборы в Батуми выделено 183,6 тыс лари ($67 тыс), в Кутаиси – 171 тыс лари ($62,8 тыс), в Рустави – 149,8 тыс лари ($55 тыс).

Напомним, что муниципальные выборы в Грузии пройдут 4 октября 2025 года. Для участия в них зарегистрировались 17 партий, а часть оппозиции продолжает бойкот.

В правящей "Грузинской мечте" считают, что одержат победу во всех 64 муниципалитетах страны, а за радикальную оппозицию, которая обещает избирателем дестабилизацию, никто не проголосует.