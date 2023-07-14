Черноморское побережье ждет затяжной бархатный сезон

Бархатный сезон будет длинным на побережье Черного моря, обещают синоптики. Также специалист предупреждают о раннем сезоне смерчей. Все эти явления связаны с аномально теплой морской водой.
Теплая не по норме вода Черного моря гарантирует длительный бархатный сезон. Об этом поведал научрук Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"В 2023 году температура воды в Черном море очень высокая. Сейчас она составляет в Геленджике, Анапе, Сочи плюс 25 градусов, а такая температура по климату должна быть только в первой декаде августа. Вероятность длительного бархатного сезона велика, если уже сейчас такая высокая температура"
– Роман Вильфанд
В то же время настолько теплая вода таит в себе опасность: повышается вероятность образования смерчей. Вильфанд подчеркнул, что специалисты уже взяли ситуацию на карандаш.