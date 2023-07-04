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Названы лучшие отели "все включено" на Черном море

Названы лучшие отели &quot;все включено&quot; на Черном море
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В рейтинге россиян лидируют отели all inclusive, находящиеся в Анапе и Сочи. При этом самые выгодные предложения есть у отелей Крыма.

Крупные российские туроператоры перечислили наиболее популярные отели на Черном море, обслуживающие отдыхающих по принципу «все включено», пишет АТОР.

Летом 2023 года туристы выбирают следующие места для отдыха:

  • Анапа: «Город Mira Resort & Spa Miracleon» 5*, «Демократия» 4*, «Лазурный Берег» 4*, «Джамайка» 4*, Movenpick Resort & Spa Anapa Miracleon *, «Гранд Прибой» 3*, «Алеан Фэмили Довиль» 5*, «Алеан Фэмили Ривьера», «Парус», «Дивный Мир Усадьба Шато» 4*, «Славянка Ультра в се включено» 4*,
  • Сочи: «АкваЛоо»,  «Прометей» 4*, «Прометей Клуб», «Алеан Фэмили Спутник» 4*, «Бургас», «Атлетика Сокол» 3*, «Охотник Отель», Bridge Resort, «Акваград Hotel& SPA» 4*,
  • Геленджик: «Алеан Фэмили Биарриц» 4*,
  • Крым: «Атлантик» 3*, парк-отель «Романова» 3*, Family Resort 2*, «Ателика Горизонт Судак» 2*, комплекс «Империя».

При этом ценник в Геленджике самый высокий, а доступнее всего отдохнуть с турецким комфортом можно в Крыму. Спрос на отдых в этом регионе второй год остается низким, так что у отелей можно найти не только свободные номера, но и специальные предложения, например на отдых с детьми. Согласно бронированиям на июль, туры «все включено» предпочитают именно семьи с детьми.

Отдых &quot;все включено&quot;: Анапа лидирует на рынке

Отдых "все включено": Анапа лидирует на рынке

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