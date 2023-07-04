Опубликовано: 14:22, 4 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туры в формате «все включено» становятся все популярнее внутри России. Дешевле всего так можно отдохнуть в Крыму, дороже - в Геленджике. А лидером направлений «все включено» и «ультра все включено» в России является Анапа.

Россияне, полюбившие формат «все включено» на отдыхе в Турции и Египте, этим летом ищут такой отдых и на отечественных курортах. Где в России можно найти «все включено» и во сколько обойдется такой отдых?

Путевки «все включено» чаще всего туристы приобретают в Краснодарский край. С прошлого года спрос на такие туры вырос:

Анапа - плюс 200%,

Сочи - плюс 100%,

Туапсе- плюс 70%.

Лидером по предложениям туров all inclusive в России является Анапа.

Порядка 10 отелей, работающих по системе «все включено» есть в Крыму, но спрос на них этим летом даже ниже, чем прошлым. При этом примерно каждый четвертый запрос на отдых в Крыму приходит на такой формат отдыха.

Цены на отдых «все включено» в России

Дешевле всего можно отдохнуть в отеле, работающем в формате «все включено» в Крыму.

Неделя отдыха в четырехзвездочном отеле «Ялта Интурист» по системе «все включено» на троих (семья с ребенком) обойдется в 139 тыс рублей, без дороги. Отдохнуть в отеле 3 звезды можно менее, чем за 100 тыс рублей.

«Средняя стоимость в июле на двухместное размещение в отеле с системой «все включено» в Крыму варьируется от 7 000 до 10 000 рублей в сутки»

– турфирма «Дельфин»

В среднем 10 дней в Краснодарском крае в отеле 4 звезды «все включено» в июле будут стоит на семью с ребенком 150-200 тыс рублей, без учета дорожных расходов.

Самое дорогое предложение туроператоры нашли в Геленджике - ночь в отеле обойдется в 25 тыс рублей на двоих. В Сочи за ночь в отеле «все включено» просят 12,7 тыс рублей.

В Анапе «все включено» в четырехзвездочном отеле обойдется минимум в 11 тыс рублей за ночь, в «ультра все включено» - от 16 тыс рублей.

«Ультра все включено» на Черном море

На российский курортах работают отели не только «все включено», но и «ультра все включено». Так, в Анапе в этом сезоне открылся пятизвездочный «Город Mira Resort & Spa Miracleon», новый отель пользуется спросом.

«Мы наблюдаем подъем интереса к отелям «ультра все включено» на примере нашей сети Alean Collection, где прирост продаж к прошлому году составляет от 11 % и выше. Всего таких отелей в Краснодарском крае меньше 20»

– туроператора АЛЕАН

Отели «ультра все включено» чаще всего (85%) выбирают семьи с детьми, цена для них не главное, важнее - уровень сервиса и комфорта. Туристы могут не выходить с территории отеля во время отпуска, так как уже имеют питание, развлечения и вечерние мероприятия.