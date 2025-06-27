Чемезов рассказал о росте производства вооружения в России

Россия вышла на беспрецедентные объемы производства вооружений, и это не предел, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.
Россия производит достаточное количество необходимого стране вооружения, и ее противникам следует задуматься об этом, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.
"Конкретные цифры, конечно, назвать не могу. Поэтому отвечу так: нашим противникам не снились такие объемы"
- Сергей Чемезов
И это – не предел: при необходимости Ростех готов дополнительно нарастить производство вооружения и военной техники, для этого есть все нужные резервы, добавил Сергей Чемезов, передает ТАСС.