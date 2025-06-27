Вестник Кавказа

Чемезов рассказал о росте производства вооружения в России

Чемезов рассказал о росте производства вооружения в России
© Фото: Ростех
Россия вышла на беспрецедентные объемы производства вооружений, и это не предел, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

Россия производит достаточное количество необходимого стране вооружения, и ее противникам следует задуматься об этом, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Конкретные цифры, конечно, назвать не могу. Поэтому отвечу так: нашим противникам не снились такие объемы"

- Сергей Чемезов

И это – не предел: при необходимости Ростех готов дополнительно нарастить производство вооружения и военной техники, для этого есть все нужные резервы, добавил Сергей Чемезов, передает ТАСС.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
880 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.