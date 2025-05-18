Цель расширения операции в секторе Газа озвучили в Израиле

Израильская армия расширяет операцию на территории Сектора Газа в целях самообороны. Об этом сообщил 20 мая начальник Генштаба армии Израиля Эяль Замир.
"Мы расширим нашу операцию, установим оперативный контроль над дополнительной территорией, зачистим и уничтожим террористическую инфраструктуру, пока ХАМАС не будет полностью разгромлено"
– Эяль Замир
Он подчеркнул, что Израиль действует в рамках самообороны и пытается защитить себя.
"Мы действуем в рамках самообороны, и чтобы защитить себя, мы должны атаковать. Мы не можем защитить себя, пока ясно и решительно не устраним угрозы с другой стороны границы"
– начальник Генштаба
Он также обратил внимание на то, что одна из главных целей данной кампании – спасти удерживаемых в анклаве заложников. По словам начальника Генштаба, действия Израиля изменятся, если будет соглашение об их освобождении.