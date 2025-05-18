Вестник Кавказа

Цель расширения операции в секторе Газа озвучили в Израиле

ЦАХАЛ
© Фото: ЦАХАЛ
Начальник Генштаба армии объяснил, почему Израиль расширяет операцию в Секторе Газа. По его словам, армия страны таким образом пытается защитить себя.

Израильская армия расширяет операцию на территории Сектора Газа в целях самообороны. Об этом сообщил 20 мая начальник Генштаба армии Израиля Эяль Замир.

"Мы расширим нашу операцию, установим оперативный контроль над дополнительной территорией, зачистим и уничтожим террористическую инфраструктуру, пока ХАМАС не будет полностью разгромлено" 

– Эяль Замир

Он подчеркнул, что Израиль действует в рамках самообороны и пытается защитить себя.

"Мы действуем в рамках самообороны, и чтобы защитить себя, мы должны атаковать. Мы не можем защитить себя, пока ясно и решительно не устраним угрозы с другой стороны границы"

– начальник Генштаба

Он также обратил внимание на то, что одна из главных целей данной кампании – спасти удерживаемых в анклаве заложников. По словам начальника Генштаба, действия Израиля изменятся, если будет соглашение об их освобождении.

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