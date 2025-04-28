ЦБ РФ отметит двухсотлетний юбилей Черкесска серебряной монетой

Банк России запускает в производство особую серебряную монету, посвященную двухсотлетию столицы Карачаево-Черкесии. Одновременно эта монета будет посвящена 80-летнему юбилею Великой Победы.

У российских нумизматов появилась новая цель пополнения своей коллекции монет – Центробанк в скором времени напечатает серебряную монету, приуроченную к двухсотлетию Черкесска, основанного в 1825 году. Об этом рассказал руководитель Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

"На серебряной монете изображен один из главных символов города – памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, расположенный в парке Победы. В нижней части выгравирована надпись: "200 лет Черкесск"

– Рашид Темрезов

Темрезов также отметил, что у монеты будет и второе символическое значение: поскольку в нынешнем году празднуется не только двухсотлетие Черкесска, но и восьмидесятилетие Великой Победы, на реверсе монеты будут объединены две эти важные даты.