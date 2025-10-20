Вестник Кавказа

Бывшего министра экономики задержали в Армении

Экс-глава Минэкономики задержан в Армении. В прошлом году он несколько месяцев провел под домашним арестом в рамках дела о злоупотреблениях в министерстве.

В Армении задержали бывшего министра экономики Ваана Керобяна. Об этом пишут местные средства массовой информации.

Задержание экс-главы Минэкономики также подтвердил его брат, Аветик Керобян. Он подчеркнул, что в доме бывшего министра провели обыск.

Аветик Керобян добавил, что обыск в доме его брата никак не связан с его пребыванием в должности.

Напомним, Ваан Керобян покинул пост главы Минэкономики в феврале 2024 года. Его обвинили в злоупотреблении и превышении должностных полномочий по делу о злоупотреблениях в Минэкономики Армении. В течение нескольких месяцев экс-министр находился под домашним арестом, а летом 2024 года его освободили. В начале 2025 года Керобян решил оспорить в Европейском суде по правам человека решение ереванского суда, приговорившего его к 4 месяцам домашнего ареста.

