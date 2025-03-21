Вестник Кавказа

Бронирование отелей высокого уровня в Анапе выросло – РСТ

Анапа
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Как сообщили в РСТ, бронирование качественных отелей в Анапе растет, ситуация с курортным сезоном в регионе выравнивается.

Краснодарский край постепенно возвращает туристические позиции. Это происходит на фоне роста бронирования премиальных отелей в Анапе, отметили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). 

"Спрос на летний отдых в Краснодарском крае отличается в этом году большой нестабильностью. На него долгое время влияла неопределенность с Анапой и общий информационный фон. Однако сейчас бронирования начали подрастать, особенно в качественных отелях с хорошей инфраструктурой"

– РСТ 

Сообщается, что число бронирований на летние месяцы в мае увеличилось на 14% по сравнению с апрелем. 

Как отметили эксперты туристической отрасли, за счет больших скидок в этом сезоне туристы начали присматриваться к более качественным объектам размещения.

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