Бронирование отелей высокого уровня в Анапе выросло – РСТ

Как сообщили в РСТ, бронирование качественных отелей в Анапе растет, ситуация с курортным сезоном в регионе выравнивается.

Краснодарский край постепенно возвращает туристические позиции. Это происходит на фоне роста бронирования премиальных отелей в Анапе, отметили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"Спрос на летний отдых в Краснодарском крае отличается в этом году большой нестабильностью. На него долгое время влияла неопределенность с Анапой и общий информационный фон. Однако сейчас бронирования начали подрастать, особенно в качественных отелях с хорошей инфраструктурой"

– РСТ

Сообщается, что число бронирований на летние месяцы в мае увеличилось на 14% по сравнению с апрелем.

Как отметили эксперты туристической отрасли, за счет больших скидок в этом сезоне туристы начали присматриваться к более качественным объектам размещения.