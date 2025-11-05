Босния и Герцеговина поздравила Ильхама Алиева с Днем победы

Глава президиума Боснии и Герцеговины поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ с Днем победы в Отечественной войне Азербайджана, отмечаемым 8 ноября.

В адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева поступают поздравления по случаю Дня победы в Отечественной войне Азербайджана.

Председатель президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич направил азербайджанскому лидеру поздравительное письмо, в котором назвал отмечаемый в Азербайджане праздник символом храбрости азербайджанского народа.

"От имени граждан Боснии и Герцеговины и от себя лично передаю Вам, Правительству и дружественному народу Азербайджана поздравления по случаю пятой годовщины Дня Победы.

Этот знаменательный праздник является символом храбрости, решимости и единства народа Азербайджана в достижении национальных целей, обеспечении суверенитета и территориальной целостности страны"

– Желько Комшич

Он добавил, что БиГ высоко ценит развивающиеся дружеские отношения и сотрудничество с Баку, и выразил уверенность, что развитие двусторонних связей будет и впредь происходить на основе взаимного уважения и взаимопонимания на благо двух народов.

Комшич выразил Ильхаму Алиеву глубокое почтение, и пожелал Азербайджану мира, прогресса и процветания.

Также поздравление с пятилетием победы президенту Азербайджана направила член президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович.

"Этот знаменательный день имеет большое значение для азербайджанского народа, еще раз напоминает о силе, стойкости и единстве, проявленных на пути к достижению национальных целей"

– Желька Цвиянович

БиГ следит за успехами Азербайджана и усилиями азербайджанского лидера во имя сохранения стабильности и благополучия на Южном Кавказе, отметила она.