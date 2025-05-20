Больший надзор за ядерной деятельностью будет возможен при отмене санкций - МИД Ирана

Ядерная программа Ирана может стать прозрачнее, если будет принято решение об отмене санкций, заявил глава МИД ИРИ.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи рассказал в эфире телеканала SNN, что ядерная деятельность страны может стать более поднадзорной при условии отмены санкций.

Аракчи в очередной раз подчеркнул, что Иран не готов отказываться от ядерной программы, но может повысить прозрачность своей деятельности для выстраивания доверия.

"Мы не отказываемся от своих прав, но можем принять меры по (усилению) прозрачности (ядерной деятельности) при условии отмены санкций"

– министр

Пятый раунд консультаций США и Ирана по ядерной программе состоится 23 мая в Риме, посредником, как и на всех предыдущих встречах, выступит Оман.