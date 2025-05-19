Перспективы сделки с США оценили в МИД Ирана

В Иране подтвердили, что ядерной сделки с США может и не быть. В МИД ИРИ отметили, что такой сценарий развития событий вполне реален, если американцы не изменят свою позицию по обогащению урана.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи рассказал, какова вероятность заключения ядерной сделки с Соединенными Штатами.

В эфире иранского телевидения он отметил, что никакого соглашения не будет, если американцы будут продолжать настаивать на том, чтобы Исламская Республика перестала обогащать уран.

"Я могу совершенно отчетливо сказать, что соглашения не будет, если они захотят отнять у нашего народа право на использование мирного атома"

– глава МИД ИРИ

Напомним, Иран и США провели уже четыре раунда переговоров по ядерному вопросу. Один из них прошел на территории Италии, а все остальные – в Омане.