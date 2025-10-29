Более $305 млн кредитных вложений направили на развитие Карабаха

Объем кредитных вложений в Карабахский экономический регион за девять месяцев текущего года составил более $305 млн. Об этом сообщает ИА Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
Более $305 млн кредитов в регионе были выданы в национальной валюте, более $630 тыс — в свободно конвертируемой валюте.
За отчетный период средняя процентная ставка по кредитам в регионе составила 19,66%.
Также сообщается, что объем кредитных вложений в Восточно-Зангезурский экономический район на 1 октября увеличился почти на 7% по сравнению с предыдущим месяцем ($13 млн).
Средняя процентная ставка по данному показателю в регионе за отчетный период составила 14,15%.
Отмечается, что по состоянию на 1 октября 2025 года объем кредитных вложений во все регионы Азербайджана составил более $17 млрд.