Более 30 пожаров ликвидировали за сутки в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии за сутки уничтожено свыше 30 ландшафтных пожаров. В МЧС добавили, что в республике действует неблагоприятный прогноз.
Свыше 30 ландшафтных горений ликвидировано за сутки в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.
В ведомстве уточнили, что пожарные 36 раз реагировали на тушение сухой травы. Там же отметили, что общая площадь огня составила более 40 тыс кв м.
В министерстве подчеркнули, что огнеборцы не допустили распространения возгораний на строения, жилые дома и лесные массивы.
В МЧС также заявили, что в уничтожении пожаров принимали участие свыше 300 спасателей и 63 единицы техники.
В пресс-службе добавили, в ближайшее время на территории КБР действует неблагоприятный прогноз в виде аномальной жары и чрезвычайной пожароопасности пятого класса.