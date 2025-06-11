Вестник Кавказа

Более 30 пожаров ликвидировали за сутки в Кабардино-Балкарии

Более 30 пожаров ликвидировали за сутки в Кабардино-Балкарии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кабардино-Балкарии за сутки уничтожено свыше 30 ландшафтных пожаров. В МЧС добавили, что в республике действует неблагоприятный прогноз.

Свыше 30 ландшафтных горений ликвидировано за сутки в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

В ведомстве уточнили, что пожарные 36 раз реагировали на тушение сухой травы. Там же отметили, что общая площадь огня составила более 40 тыс кв м.

В министерстве подчеркнули, что огнеборцы не допустили распространения возгораний на строения, жилые дома и лесные массивы.

В МЧС также заявили, что в уничтожении пожаров принимали участие свыше 300 спасателей и 63 единицы техники.

В пресс-службе добавили, в ближайшее время на территории КБР действует неблагоприятный прогноз в виде аномальной жары и чрезвычайной пожароопасности пятого класса.

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