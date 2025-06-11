В Крыму разрастается ландшафтный пожар

Сегодня в Симферопольском районе Крыма начался пожар, который из-за жары и постоянного ветра стал быстро распространяться по местности. На данный момент огнеборцы оценивают его масштаб в 40 га.

Лесная подстилка и сухостой загорелись сегодня в Крыму, неподалеку от села Прудовое (Симферопольский район). Первоначальные сообщения крымских спасателей информировали о 21 га пожара, к вечеру он разросся до 40 га.

Власти наращивают число пожарных, борющихся с огнем у Прудового, сейчас их количество достигло 400 человек. Задействованы вертолеты, сбросившие порядка 120 т на горящую местность.

К тушению подключилось севастопольское МЧС и Росгвардия, предоставившая свои вертолеты.

По данным крымского оперштаба, из-за жары и постоянного ветра порядка 25 км/ч тушение горящей растительности существенно осложнено.