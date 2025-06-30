В Турции локализовали более 700 пожаров за 10 дней

В Турции продолжают бушевать природные пожары, на борьбу с огнем брошено более 25 тыс человек, которые локализовали свыше 700 возгораний.

Усилиями пожарных в Турции за последние дни 10 дней локализован 761 пожар, сообщается в администрации президента Турции.

В мероприятиях по ликвидации возгораний участвуют 25 тыс человек, задействовано свыше 130 единиц авиации, а также около 6 тыс единиц спецтехники.

Отмечается, что огнеборцам удалось справиться с крупными пожарами в Измире, Сакарье, Хатае и других илах страны.

Всего в Турции в этом году зафиксировано почти 3,2 тыс пожаров, из них более 1,3 тыс – лесные.