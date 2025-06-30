Вестник Кавказа

В Турции локализовали более 700 пожаров за 10 дней

В Турции локализовали более 700 пожаров за 10 дней
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Турции продолжают бушевать природные пожары, на борьбу с огнем брошено более 25 тыс человек, которые локализовали свыше 700 возгораний.

Усилиями пожарных в Турции за последние дни 10 дней локализован 761 пожар, сообщается в администрации президента Турции. 

В мероприятиях по ликвидации возгораний участвуют 25 тыс человек, задействовано свыше 130 единиц авиации, а также около 6 тыс единиц спецтехники. 

Отмечается, что огнеборцам удалось справиться с крупными пожарами в Измире, Сакарье, Хатае и других илах страны. 

Всего в Турции в этом году зафиксировано почти 3,2 тыс пожаров, из них более 1,3 тыс – лесные.

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