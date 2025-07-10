Бойкот провален: на местные выборы в Грузии идут не менее 13 оппозиционных партий

Чиновники Центризбиркома Грузии проинформировали, что в первые же дни избирательной кампании муниципальных выборов были зарегистрированы свыше 10 оппозиционных партий, которые поборются с правящей "Грузинской мечтой" за посты мэров грузинских городов и мандаты депутатов в сакребуло.

Центризбирком Грузии сообщил, что уже 16 оппозиционных партий подали документы на участие в муниципальных выборах 4 октября. 13 из них уже зарегистрированы и будут внесены в бюллетени, заявления еще трех – "Демократический альянс", "Партия единства и развития Грузии" и "Третий путь" – пока находятся на рассмотрении чиновников ЦИК.

Из наиболее значимых оппозиционных партий в выборах будут участвовать "Гахария – За Грузию", недавно лишенная депутатских мандатов за бойкот работы парламента, "Сильная Грузия – Лело", "Гирчи" и продвигающий нормализацию отношений с Россией "Альянс патриотов Грузии".

Кроме того, граждане Грузии смогут проголосовать 4 октября за партии "Единство грузин", "Консерваторы за Грузию", "Левый альянс", "Народная власть", "Наша объединенная Грузия", "Отечество, язык, вера", "Партия зеленых" и "Свободная Грузия".

Первой в качестве участника выборов была зарегистрирована правящая партия "Грузинская мечта".

Напомним, что изначально вся грузинская оппозиция намеревалась бойкотировать муниципальные выборы, поскольку не признает легитимность организующих голосование властей. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и отколовшиеся от нее группы, как "Европейская Грузия", "Площадь Свободы" и "Для народа", по-прежнему не планируют идти на выборы 4 октября.

На муниципальных выборах 4 октября граждане будут выбирать мэров городов и депутатов городских законодательных собраний – сакребуло. Для получения мандатов в том или ином сакребуло партии требуется набрать не менее 4% голосов.