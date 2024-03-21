Бойцы «Ахмат-Россия» награждены за нейтрализацию террористов из «Крокуса»

Награды нашли героев: состоялась церемония награждения бойцов «Ахмат-Россия», которые отличились в поимке террористов, атаковавших «Крокус». Всего было вручено 12 медалей «За отвагу».

Бойцов подразделения «Ахмат-Россия» из Чечни, участвовавших в подавлении террористической атаки на «Крокус» наградили.

«Наиболее отличившимся сотрудникам полка „Ахмат-Россия“ МО РФ, задействованного в охране государственной границы в Брянской области, вручены 12 медалей „За отвагу“ и 20 ведомственных наград Минобороны РФ»

– глава Чечни

В сообщении также говорится о том, что бойцы «Ахмата» проводили операцию совместно со специалистами ФСБ.

Ранее сообщалось о том, что «ахматовцы» прочесывали лес, в котором скрывались террористы. Благодаря их профессионализму террористов удалось взять живыми.