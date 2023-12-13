Вестник Кавказа

Бои на границе Ливана и Израиля продолжаются

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Израиль продолжает атаковать террористические группировки на территории Ливана. В частности была ликвидирована пусковая установка, также атакована группа террористов.

Израильские ПВО успешно перехватили шесть пусков, которые были совершены с ливанской территории.

Затем израильский самолет атаковал пусковую установку и располагавшуюся при ней группу террористов.

Кроме того, атаке подверглась военная структура террористов  «Хесболлы», которая находится на ливанской территории.

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