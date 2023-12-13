Бои на границе Ливана и Израиля продолжаются

Израиль продолжает атаковать террористические группировки на территории Ливана. В частности была ликвидирована пусковая установка, также атакована группа террористов.
Израильские ПВО успешно перехватили шесть пусков, которые были совершены с ливанской территории.
Затем израильский самолет атаковал пусковую установку и располагавшуюся при ней группу террористов.
Кроме того, атаке подверглась военная структура террористов «Хесболлы», которая находится на ливанской территории.
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