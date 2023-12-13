Вестник Кавказа

Израиль будет наращивать наземную операцию в Газе

военнослужащие Армии обороны Израиля
© Фото: пресс-служба Армии обороны Израиля
Израиль распространит военную операцию на  дополнительные районы сектора Газа. В частности, речь идет о городе Рафах.

Глава Минобороны еврейского государства анонсировал расширение наземной операции в палестинском анклаве против террористов ХАМАС.

«Наземная операция распространится на дополнительные районы»

– Йоав Галант

Далее он отметил, что, в частности, речь идет о городе Рафах на юге еврейского государства, кроме того, военные действия могут затронуть центральную часть сектора Газа.

«Хан-Юнис стал новой столицей террора, мы не прекратим своих действий там, пока не доберемся до высокопоставленных чиновников [палестинского радикального движения] ХАМАС»

– Йоав Галант

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