Вестник Кавказа

Израиль готов к очередной гуманитарной паузе в Газе

Ицхак Герцог
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Еврейское государство готово к очередной гуманитарной паузе для обмена пленными. Об этом заявил президент Израиля.

Израильский президент провел брифинг для израильских послов и дипломатического персонала, которые вместе представляют более восьми десятков стран.

По его словам, власти государства готовы провести еще одну гуманитарную паузу в обмен на освобождение заложников.

Далее президент подчеркнул, что еврейское государство воюет не с палестинцами, а с террористическим движением ХАМАС.

Также известно о том, что Совбез ООН проголосует сегодня по предложению ОАЭ о войне в Газе.

«Соглашение призывает к срочной приостановке боевых действий, чтобы обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ, и к срочным шагам по прекращению боевых действий»

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