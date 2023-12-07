На юге Газы возобновлена гуманитарная пауза

Гуманитарная пауза введена на юге палестинского анклава для того, чтобы местное население могло запастись продуктами и водой. Пауза продлится до 14.00 по местному и 15.00 по московскому времени .

В Израиле проинформировали о том, что Армия обороны еврейского государства взяла гуманитарную тактическую паузу на юге сектора Газа, в ходе которой местные жители смогут пополнить запасы воды и продуктов питания.

«Армия обороны Израиля обеспечивает тактические паузы из гуманитарных соображений, чтобы позволить гражданскому населению пополнить запасы еды и воды. Сегодня, 13 декабря, пауза устанавливается в районе Аш-Шабура в Рафахе»

– Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ).

Ранее ВОЗ выражал обеспокоенность эпидемиологической ситуации в секторе Газа, где участились случаи опасных инфекционных болезней. Кроме того, Минздрав анклава сообщил о том, что у врачей закончились детские прививки.