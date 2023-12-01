Black Sea Energy получил статус "Проекта взаимного интереса" ЕК

Проект "Черноморского энергетического кабеля" Азербайджана, Грузии, Венгрии и Румынии получил от ЕК статус PMI. Это сделает проект более привлекательным для инвесторов.

Проект Black Sea Energy получил статус PMI ("Проект взаимного интереса"), он был официально присвоен Еврокомиссией.

Письмо с просьбой присвоить проекту Black Sea Energy этот статус направили 10 марта этого года комиссару ЕС по энергетике Дэну Йоргенсену совместно Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния.

Статус PMI позволяет проектам пользоваться ускоренными административными процедурами, они отличаются специальной правовой базой, трансграничной совместимостью регулирования, возможностью получения финансирования ЕС. Кроме того, статус повышает престиж и прозрачность проектов, что делает их привлекательнее для инвесторов.

Соглашение о стратегическом партнерстве по строительству Black Sea Energy было подписано 17 декабря 2022 года. Длина подводного электрического кабеля составит 1195 км. Стоимость проекта – 3,5 млрд евро, ЕК готова выделить 2,3 млрд евро. Реализация займет около 3-4 лет.

На начальном этапе Black Sea Energy можно будет использовать для экспортных поставок 4 ГВт "зеленой" энергии.