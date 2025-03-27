Вестник Кавказа

Бишкек предложил Баку и Еревану площадку для заключения мирного договора

Бишкек предложил Баку и Еревану площадку для заключения мирного договора
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нурланбек Тургунбек уулу встретился с Аленом Симоняном. Спикер парламента Кыргызстана заявил, что Бишкек готов предоставить Баку и Еревану площадку для мирного договора.

Спикер парламента Кыргызстана Нурланбек Тургунбек уулу провел в Ереване переговоры со своим армянским коллегой Аленом Симоняном, пишет пресс-служба парламента РА.

В ходе встречи Симонян затронул вопрос проекта мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Он отметил, что Ереван готов подписать данное соглашение.

В ответ спикер парламента Кыргызстана заявил о готовности Бишкека предоставить площадку для заключения мирного договора между Баку и Ереваном.

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