Белый дом сообщил о старте подготовки встречи Путина и Зеленского

В Белом доме заявили о начавшейся подготовке переговоров лидеров России и Украина. Впервые о возможности такой встречи стало известно после вчерашних переговоров президентов США и Украины

Подготовка к возможным переговорам президентов России и Украины и уже ведется. Об этом в ходе брифинга 19 августа поведала пресс-секретарь Белого дома.

"И, как я понимаю, подготовка к этой встрече уже ведется"

– Каролайн Левитт

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп провел переговоры с лидером Владимиром Зеленским. На них также присутствовали глава Еврокомиссии, генсек НАТО и группа лидеров стран Евросоюза.