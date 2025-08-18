Путин предложил место для встречи с Зеленским – СМИ

Глава российского государства готов встретиться с президентом Украины лишь в определенном месте. Свою позицию по этому вопросу он донес до американского коллеги во время их последнего телефонного разговора.

Президент России Владимир Путин выступает за то, чтобы провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве.

Об этом глава российского государства сообщил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу во время их телефонного разговора, передает агентство Agence France-Presse.

"Как стало известно от источников, близких к ситуации, Владимир Путин предложил Владимиру Зеленскому встретиться в Москве"

– французское информационное агентство

Напомним, накануне в Вашингтоне состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. На ней также присутствовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте и группа лидеров стран Евросоюза.