Белый дом: Рубио и Уиткофф "тихо" работают над новым планом урегулирования

В Вашингтоне подтвердили, что Рубио и Уиткофф ведут работу над новым планом по урегулированию украинского конфликта. Работа "тихо" ведется уже на протяжении месяца.

Глава Госдепа США Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф проводят работу над новым планом по урегулированию на Украине, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

"Специальный посланник Уиткофф, Марко Рубио тихо работают над планом около месяца"

– Левитт

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов поделился, что работа над идеями по урегулированию ситуации на Украине продолжается. Он отметил, что план Вашингтона основывается на предложениях как российской, так и украинской сторон.

Двумя днями ранее СМИ опубликовали сообщения о том, что Вашингтон ведет тайные переговоры с Москвой по новому плану урегулирования.