Вестник Кавказа

Баку выразил соболезнования США в связи с наводнением в Техасе

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дипломатическое ведомство Азербайджана направило соболезнования США из-за разрушительного наводнения в Техасе, обернувшегося большими жертвами.

МИД Азербайджана направил соболезнования США из-за наводнения в Техасе, которое привело к большим жертвам. 

"Мы глубоко опечалены большим количеством смертей и травм, вызванных наводнением в штате Техас, США. Мы выражаем искренние соболезнования правительству США и всем, кого коснулась эта трагедия"

– МИД Азербайджана 

Напомним, что в Техасе жертвами наводнения стали более 50 человек. Природная катастрофа была вызвана проливными дождями, а также выходом из берегов реки Гваделупе. Наводнения являются частой проблемой Техаса.

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