Баку выразил соболезнования США в связи с наводнением в Техасе

Дипломатическое ведомство Азербайджана направило соболезнования США из-за разрушительного наводнения в Техасе, обернувшегося большими жертвами.
МИД Азербайджана направил соболезнования США из-за наводнения в Техасе, которое привело к большим жертвам.
"Мы глубоко опечалены большим количеством смертей и травм, вызванных наводнением в штате Техас, США. Мы выражаем искренние соболезнования правительству США и всем, кого коснулась эта трагедия"
– МИД Азербайджана
Напомним, что в Техасе жертвами наводнения стали более 50 человек. Природная катастрофа была вызвана проливными дождями, а также выходом из берегов реки Гваделупе. Наводнения являются частой проблемой Техаса.