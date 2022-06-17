Баку уличил комиссара СЕ в предвзятости

МИД Азербайджана ответил на заявление комиссара Совета Европы по итогам ее визита в Азербайджан и Армению в прошлом году. Власти республики не согласны с безосновательными обвинениями в адрес страны.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики выступило с заявлением в связи с докладом комиссара Совета Европы по результатам ее посещения Армении и Азербайджана.

В МИД отметили, что это был первый визит за последние 30 лет, который был согласован с правительством АР. Таким образом власти республики подтверждают свое желание сотрудничать.

Тем не менее, комиссар в своем обращении безосновательно обвинила власти страны в насильственном перемещении граждан на территории Карабахского экономического района после контртеррористических мер.

"Таким образом, визит комиссара в регион и ее наблюдения указывают на тот факт, что это было собственное решение местных армян добровольно покинуть Карабахский регион Азербайджана без какого-либо применения силы со стороны властей Азербайджана"

- МИД Азербайджана

Ведомство указывает на то, что власти республики проводили конкретные мероприятия по обеспечению прав на возвращение граждан, которые ранее проживали на этих территориях.

Кроме этого, подчеркивается, что правительством страны обеспечивается процесс безопасного возвращения граждан.

«Таким образом, именно агрессия Армении против Азербайджана привела к систематическим актам этнической чистки, военным преступлениям и насильственному перемещению сотен тысяч азербайджанцев, включая детей, пожилых людей и женщин. Агрессия Армении лишила десятки тысяч детей их основных прав, включая право на жизнь, образование, безопасность, защиту и здоровье. Мы хотели, чтобы такие свидетельства, которые вызвали вражду между двумя народами в регионе, были должным образом освещены в замечаниях Комиссара"

– МИД Азербайджана

Также в сообщении МИД указано, что армянская сторона злоупотребляла использованием Лачинской дороги в незаконных целях. Что привело к гибели многих мирных жителей.

В ведомстве отметили, что, приглашая комиссара, Азербайджан ожидал беспристрастной и объективной оценки ситуации. Выводы, которые были сделаны представителем Совета Европы, не соответствуют действительности, так как использованная информация было получена из предвзятых источников.