Баку станет ключевым хабом для китайских грузов по новому транскаспийскому маршруту

Первый поезд с промышленными товарами из Тяньцзиня проследует через Казахстан и Каспийское море в Азербайджан, открывая новый ускоренный маршрут между Китаем и странами Каспийского региона.

По новому транскаспийскому маршруту начал свой путь первый грузовой поезд из северокитайского Тяньцзиня в столицу Азербайджана. Это открывает прямое железнодорожное сообщение Китай-Центральная Азия через Каспийское море.

Маршрут поезда включает несколько этапов: пересечение границы через КПП Хоргос в Синьцзяне, прибытие в казахстанский порт Актау и последующую морскую переправу грузов для отправки в Баку. В составе – нержавеющая сталь и бытовая техника. Оператором перевозки выступает Пекинское отделение корпорации "Китайские железные дороги".

Новый маршрут формирует надежный и эффективный грузовой коридор, который свяжет Тяньцзинь с Азербайджаном, Казахстаном и другими государствами, заявил представитель Тяньцзиньского контейнерного центра Ян Цзюньюн.

Расстояние в 7 тысяч километров до столицы Азербайджана состав преодолеет за 20 дней, что примерно на 10 дней быстрее, чем при традиционной морской перевозке.

Как ключевой узел Транскаспийского коридора, Баку обеспечит дальнейшую дистрибуцию грузов в направлении Турции и других государств.