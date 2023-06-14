Опубликовано: 18:51, 14 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В МИД Азербайджана заявили, что Франция не желает обращать внимание на свободное передвижение карабахских армян. Для перехода через КПП "Лачин" созданы все условия.

Франция не хочет обращать внимание на то, что карабахские армяне свободно передвигаются в обоих направлениях, закрывая на это глаза, заявил официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По словам дипломата, заявления о том, что Азербайджан якобы заблокировал дорогу для армянских жителей Карабаха, противоречат высказываниям парижской стороны о беспристрастности.

Гаджизаде напомнил, что карабахские армяне имеют право переходить через КПП "Лачин", где организованы все необходимые условия, в любое время суток.