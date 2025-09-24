Баку принимает IX Международный банковский форум

В столице Азербайджана стартовал IX Международный банковский форум, участники которого в течение двух дней планируют обсудить прорывные тенденции цифровой экономики, финансовые технологии и решения цифрового банкинга.

Сегодня в Баку начал работу IX Международный банковский форум - широкая площадка для обсуждения вопросов экономики и основных тенденций современных финансовых технологий и цифрового банкинга.

Мероприятие проходит под девизом "Надежный, безопасный и устойчивый банкинг" и посвящено безналичной экономике, цифровой трансформации, развитию искусственного интеллекта и кибербезопасности, рынкам капитала и новым платежным экосистемам, передает АЗЕРТАДЖ.

В форуме принимают участие представители государственных органов, международных финансовых организаций, дипломатических миссий, академических кругов, коммерческих банков и частных предприятий, а также известных и ведущих компаний сектора.

Выступая на открытии форума, заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вусал Халилов сообщил, что Азербайджан уже готовится утвердить стандарт AzQr для универсальных QR-платежей, который упростит прием безналичных платежей, при этом снизит их стоимость: в целом он направлен на значительное снижение расходов не только финансовых учреждений, но и предпринимателей.

"Центральный банк совершенствует механизмы контроля, учитывая эти изменения и динамику. Согласно нашей стратегии, это переход к риск-ориентированному контролю. Мы внедряем ряд технологических решений и стремимся обеспечить их применение финансовыми учреждениями"

- Вусал Халилов

На полях форума пройдет ряд панельных сессий – "Банковское обслуживание без границ: глобальные факторы, меняющие курс валют", "Риски и эволюция регулирования", "Как местные банки формируют очередную волну роста" и "Надежный, безопасный и устойчивый банкинг", участники которых обсудят будущее финансовой сферы, оценят пути формирования финансовой устойчивости и обсудят вопросы построения эффективной финансовой экосистемы.

Форум проходит в атмосфере сотрудничества, позволяющей изучать инновационные решения, определяющие будущее финансового сектора.