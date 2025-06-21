Вестник Кавказа

Баку и Пекин будут сотрудничать в гражданской авиации

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азерйджан и Китай обсудили сотрудничество в области гражданской авиации. По итогам встречи был подписан документ, предусматривающий сотрудничество в различных областях.

Замглавы министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Эльмин Мамедов встретился с заместителем гендиректора Администрации гражданской авиации КНР Хань Цзюнем.

Как сообщает пресс-служба ведомства, представители Баку и Пекина обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в области гражданской авиации двух государств.

Мамедов и Хань Цзюнь подчеркнули важность сотрудничества в развитии воздушного сообщения, участия в проверках, обмена опытом и развития инфраструктуры гражданской авиации.

По итогам переговоров они заключили соглашение о сотрудничестве в различных областях гражданской авиации, включая развитие воздушного сообщения, инфраструктуры и безопасности.

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