Баку и Пекин будут сотрудничать в гражданской авиации

Азерйджан и Китай обсудили сотрудничество в области гражданской авиации. По итогам встречи был подписан документ, предусматривающий сотрудничество в различных областях.
Замглавы министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Эльмин Мамедов встретился с заместителем гендиректора Администрации гражданской авиации КНР Хань Цзюнем.
Как сообщает пресс-служба ведомства, представители Баку и Пекина обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в области гражданской авиации двух государств.
Мамедов и Хань Цзюнь подчеркнули важность сотрудничества в развитии воздушного сообщения, участия в проверках, обмена опытом и развития инфраструктуры гражданской авиации.
По итогам переговоров они заключили соглашение о сотрудничестве в различных областях гражданской авиации, включая развитие воздушного сообщения, инфраструктуры и безопасности.