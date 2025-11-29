Баку и Абу-Даби создадут пять подкомитетов

Первое заседание Комитета Азербайджана и ОАЭ по всеобъемлющему стратегическому партнерству завершилось договоренностями о создании пяти комитетов по приоритетным направлениям сотрудничества.

Азербайджан и ОАЭ сформируют пять подкомитетов в рамках стратегического партнёрства. Решение принято на первом заседании совместного Комитета в Абу-Даби, о чем сообщил МИД ОАЭ.

В ведомстве уточнили, что подкомитеты будут курировать политику, экономику, оборону, гуманитарные вопросы (включая образование, культуру и технологии), а также сотрудничество в энергетике и вопросах устойчивого развития.

В ходе заседания комитета под совместным председательством замминистра иностранных дел Азербайджана Ялчина Рафиева и государственного министра ОАЭ Саида Аль Хаджери были рассмотрены механизмы реализации пятилетней дорожной карты и ряд перспективных двусторонних инициатив.

В знак приверженности непрерывному диалогу и намерению углублять партнерство стороны пришли к договоренности о проведении следующего заседания Комитета Азербайджана и ОАЭ по всеобъемлющему стратегическому партнерству на территории Баку.