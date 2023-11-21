Вестник Кавказа

Баку: Ереван стремится создать искусственную напряженность на границе

Здание МИД в Баку
© Фото: Лев Любимов/ “Вестник Кавказа“
МИД Азербайджана прокомментировал распространенное Минобороны и МИД Армении заявление о якобы совершенном азербайджанскими военными обстреле. Ранее оборонное ведомство АР расценило его как фейк.

Баку решительно отвергает заявление МИД Армении о гибели армянского военного якобы из-за открытого азербайджанскими ВС огня, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В ведомстве напомнили, что МО Азербайджана выступило с опровержением этого клеветнического фейка, отметив, что данное заявление армянской стороны не соответствует действительности.

В МИД АР пояснили, что цель этого вброса – "скрыть произвол и хаос", которые царят в самой армянской армии.

Кроме того, отметили в министерстве, с помощью этого ложного сообщения Ереван, который вот уже более 70 дней затягивает ответ на предложения Азербайджана по мирному соглашению, препятствует нормализации.

"Также армянская сторона подобными заявлениями преследует цель создать искусственную напряженность в приграничных районах и привлечь внимание третьих государств. Со своей стороны Азербайджан продолжит свои усилия по миросозиданию на постконфликтном этапе и будет решительно пресекать любые шаги, направленные против этого процесса"

– МИД Азербайджана

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