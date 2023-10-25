В Баку опровергли распространенный Ереваном фейк

Минобороны Азербайджана опубликовало опровержение распространенной армянским оборонным ведомством дезинформации. В министерстве подчеркнули, что никакого обстрела не велось.
Азербайджанское министерство обороны распространило комментарий в связи с заявлением, сделанным сегодня министерством обороны Армении.
В нем идет речь о сообщении МО Армении о том, что сегодня примерно в 14:35 (13:35 мск) азербайджанские военные якобы открыли огонь по позициям ВС Армении у населенного пункта Султанбей, расположенного в Пашалинском районе, результатом чего стала смерть армянского военного.
В Минобороны Азербайджана заверили, что все это – ложь, которая не соответствует действительности.
"Мы категорически опровергаем информацию провокационного характера противоположной стороны"
– МО АР
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