В Баку опровергли распространенный Ереваном фейк

Минобороны Азербайджана опубликовало опровержение распространенной армянским оборонным ведомством дезинформации. В министерстве подчеркнули, что никакого обстрела не велось.

Азербайджанское министерство обороны распространило комментарий в связи с заявлением, сделанным сегодня министерством обороны Армении.

В нем идет речь о сообщении МО Армении о том, что сегодня примерно в 14:35 (13:35 мск) азербайджанские военные якобы открыли огонь по позициям ВС Армении у населенного пункта Султанбей, расположенного в Пашалинском районе, результатом чего стала смерть армянского военного.

В Минобороны Азербайджана заверили, что все это – ложь, которая не соответствует действительности.

"Мы категорически опровергаем информацию провокационного характера противоположной стороны"

– МО АР