Байрамов отправился в Германию на переговоры с Мирзояном

Глава азербайджанского внешнеполитической ведомства летит в Германию. В ходе поездки он проведет переговоры с главой МИД Армении и с официальными лицами ФРГ.

Вечером 27 февраля в Германию прилетит глава МИД Азербайджана. Соответствующую информацию распространило само ведомство.

Главная цель поездки Джейхуна Байрамова – переговоры с руководителем МИД Армении Араратом Мирзояном.

"В рамках визита планируется проведение очередного раунда переговоров между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении по проекту "Двустороннего соглашения "О построении мира и межгосударственных отношений"

– пресс-служба министерства

Там также отметили, что в ФРГ у главы азербайджанского внешнеполитического ведомства запланирован ряд встреч с официальными лицами этой страны.

Напомним, накануне сообщалось, что переговоры азербайджанского и армянского министров пройдут в Германии 28-29 февраля.