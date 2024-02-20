Вестник Кавказа

Ильхам Алиев назвал единственный путь для Армении

Ильхам Алиев назвал единственный путь для Армении
Какие-то перспективы у Армении есть только в том случае, если она перестанет предъявлять Азербайджану территориальные претензии, заявил президент Азербайджана. Ильхам Алиев подчеркнул, что в противном случае ничьи объятия Еревану не помогут.

Армении нужно в первую очередь отказаться от территориальных претензий к Азербайджану, заявил президент АР Ильхам Алиев.

По словам главы азербайджанского государства, это единственный возможный вариант для Еревана.

Он напомнил, что ранее Ереван вместе со своими "покровителями" полагал, что может избежать наказания, однако это была ошибка – и ее же Армения повторяет сейчас.

"Армения, которая пытается найти нового хозяина, кидается в чьи-то объятия, должна знать, что единственный путь для нее – это принять все условия Азербайджана и отказаться от территориальных претензий к Азербайджану"

– Ильхам Алиев

Напомним, 23 февраля армянский премьер, находясь во Франции, дал интервью французскому телеканалу, в котором заявил, что Ереван замораживает деятельность в ОДКБ – Никол Пашинян счел, что он не выполнен в отношении Армении.

Кроме того, глава правительства Армении сообщил, что Ереван прекращает переговоры по мирному договору с Азербайджаном. Он выразил мнение, что мир между странами на данный момент невозможен.

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